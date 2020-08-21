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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener ile ülkücü esnaf arasındaki 'sosyalizm' sohbeti gündeme oturdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşene ile 1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu belirten esnaf arasındaki 'sosyalizm' sohbeti gündemin üst sıralarına yerleşti.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti. 

"Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm" diyen ülkücü esnafa Akşener, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım" sözleriyle yanıt verdi.

"Kahrolsun kapitalizm"

1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm.

"16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım"

Akşener de, şu yanıtı verdi: Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin-fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti, herkese anlatacağım.

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