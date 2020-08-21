BIST 1.137
DOLAR 7,23
EURO 8,51
ALTIN 446,02
HABER /  YEREL

Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavi sürecinden ayrıldığını ve kendisinin Muğla'da bir düğünde olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Abone ol

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte hastaneye gelen bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"An itibari ile Kovid-19 pozitif gelen bir kişiyi maalesef Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe ve hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedavi etmek için hem de hastalık yayılmasın diye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak tüm kurallara uyalım."

Öte yandan evinde karantinada olması gerekirken Muğla'ya düğüne giden kişiye idari ceza uygulanacağı, düğünde temas ettiği kişilerin de karantinaya alınacağı öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Kadıköy'de açığa alınan polislerle ilgili flaş hamle
Fahrettin Altun'dan müjde öncesi dikkat çeken Erdoğan paylaşımı! Heyecan yarattı
Ekonomi için 'Esham' modeli önerisi! Erdoğan 'üzerinde çalışın' talimatı verdi
Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti! Altın fiyatları 21 Ağustos
Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı! Yayıncı kuruluş duyurdu
Türk kasiyere ABD'de büyük ödül duyarlı davranışı takdir topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kıyıköy nerede hangi ile bağlı doğalgaz bulundu deniyor
Fenerbahçe Bakasetas transferinde son aşamaya geldi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücü yaralandı
Beşiktaş'ın PAOK maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro açıklandı
Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi uzatıldı
Burak Dayı kimdir ne iş yapar Merve Boluğur'un sevgilisi yaşı kaç?
Yorumlar