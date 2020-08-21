Prof. Özgür Demirtaş'ın müjde paylaşımı olay : 1 bidon petrol 1 damak çikolata etmiyor

TÜRKİYE'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaza ilişkin Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş olay bir twit attı. Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." yazdı. Tepki çeken twit sonrası Prof. Demirtaş bu kez Norveç örneğini verdi.

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Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber hakkında dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın çok konuşulan bir iddia ortaya atmıştı. İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde “Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu" öne sürülmüştü.

Venezuela ABD ambargosu altında

Bu gelişmeleri hazmedemeyenlerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılardan tepki topladı. Venezuela bilindiği üzere ABD'nin çıkarlarına ters yönetim nedeniyle ambargo nedeniyle ekonomisi zor durumda bulunuyor.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

Nedim Şener lafı yapıştırdı

Profesör Demirtaş'ın bu paylaşımına kapak niteliğindeki yanıt Nedim Şener'den bu twitle geldi.

Ortadoğu’da döktüğü kanlarla ucuza petrol alan Amerika’nın darbe ile kaos ile iktidarı değiştiremediği için uyguladığı ambargo yüzünden olabilir mi acaba? https://t.co/IO4BbxaWDB — Nedim Şener (@nedimsener2010) August 20, 2020

Özgür Demirtaş'tan bu kez Norveç twitleri

Tepkilerle twitterda TT listesinin başına oturan Prof. Özgür Demirtaş, söylediklerinden geri adım atmadan bu kez Norveç örneğini verdi. Demirtaş açıklamasına izah olarak nitelenen şu twitleri attı: