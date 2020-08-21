Mustafa Varank'tan Özgür Demirtaş'a; 'Bir Beypazarı soda bile etmiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Venezuela' kıyaslamasıyla yorum yapan Özgür Demirtaş'a tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor... dedi.

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Sabancı Üniversitesi'de görevli finans profesörü Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 15:00'da açıklayacağı müjdeyle ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." dedi.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 20, 2020

Bir çok takipçisi Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımına tepki gösterdi, yapılan paylaşım "Hazımsızlık" olarak değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da onlardan birisiydi. Varank, Özgür Demirtaş'ın paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Varank "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." ifadelerini kullandı.

Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor... https://t.co/YehUc40wc5 — Mustafa Varank (@varank) August 21, 2020

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti. Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."