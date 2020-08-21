BIST 1.137
DOLAR 7,23
EURO 8,51
ALTIN 446,02
HABER /  GÜNCEL

Mustafa Varank'tan Özgür Demirtaş'a; 'Bir Beypazarı soda bile etmiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Venezuela' kıyaslamasıyla yorum yapan Özgür Demirtaş'a tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor... dedi.

Abone ol

Sabancı Üniversitesi'de görevli finans profesörü Özgür Demirtaş,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 15:00'da açıklayacağı müjdeyle ilgili  tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." dedi.

Bir çok takipçisi Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımına tepki gösterdi, yapılan paylaşım "Hazımsızlık" olarak değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da onlardan birisiydi. Varank,  Özgür Demirtaş'ın paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Varank "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.  Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türk Deniz Kuvvetlerinin Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Özgür Demirtaş'ın müjde paylaşımı olay : 1 bidon petrol 1 damak çikolata etmiyor
Süleyman Soylu'dan Kadıköy'de açığa alınan polislerle ilgili flaş hamle
Fahrettin Altun'dan müjde öncesi dikkat çeken Erdoğan paylaşımı! Heyecan yarattı
Ekonomi için 'Esham' modeli önerisi! Erdoğan 'üzerinde çalışın' talimatı verdi
Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti! Altın fiyatları 21 Ağustos
Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı! Yayıncı kuruluş duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Kıyıköy nerede hangi ile bağlı doğalgaz bulundu deniyor
Fenerbahçe Bakasetas transferinde son aşamaya geldi
Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla atarken, sürücü yaralandı
Beşiktaş'ın PAOK maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro açıklandı
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekattır?
Yorumlar 34 yorum