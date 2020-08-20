Türk Deniz Kuvvetlerinin Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.