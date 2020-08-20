Türk Deniz Kuvvetlerinin Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler ile refakate devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir."
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Paylaşımda, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.
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