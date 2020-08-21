Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tedbir alın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salgının son hasta iyileşene kadar devam ettiğini belirtti ve 'tedbir alın' uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın tedavi edilmesi ile başarılan bir salgın mücadelesi olmadığını belirterek, "Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" dedi.



Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

''Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.''