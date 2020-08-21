Türkiye tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu! 320 milyar metreküp 2023'te geliyor

TÜRKİYE tarihinin en büyük doğalgaz rezervini Karadeniz'de buldu. Müjdeyi son dakika açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bulunan doğalgaz 320 milyar metreküp.

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Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor. Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının neredeyse 20 katı seviyesinde bulunuyor.

TARİHİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ REZERVİ BULUNDU *Bulunan doğal gaz 320 milyar metreküp

*Gaz üst düzey kalitede

*2023 yılında doğalgaz çıkarılmış olacak

*Türkiye'nin 32 yıllık gaz ihtiyacının 5'te biri buradan çıkacak

*Sahanın ismi Sakarya gaz sahası oldu

*Gazı çıkarma maliyeti kuyu başına 25-75 dolar aralığında

*Doğalgaz için yaklaşık 1000 metre daha derine inilecek

Sakarya Gaz Sahası'ndan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık doğal gaz ihtiyacının 5'te biri sadece bu noktadan sağlanabilir. Diğer yandan, bu keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi olurken, bu miktarın yeni sondajlarla artması bekleniyor.

Çıkarma maliyeti ne olur?

Sahanın üretilmesi için yapılacak yatırım miktarı kullanılan teknolojiye, açılacak kuyuların sayısı ve bölgenin jeolojik yapısına göre değişiklik gösteriyor. Açık deniz gaz üretimi yatırımlarında kuyu başı maliyetler 25 ila 75 dolar arasında seyrediyor. Bu açıdan, Türkiye'nin Karadeniz'de yapacağı yatırım hacminin açılacak kuyu sayısı ve rezerv miktarına göre ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Üretim tesisleri kurulacak

Tuna-1 lokasyonunda üretime geçilebilmesi için öncelikle sahadaki kanıtlanmış rezervin hesaplanması ve üretim planlamasının yapılması, gerekli üretim tesisleri ve platformların kurulması gerekiyor. Bu sırada, yeni sondajlar da yapılarak gaz keşfi çalışmaları sürdürülürken, sahada üretime geçildikten sonra çıkarılan gazın karaya ulaştırılması için bir boru hattının döşenmesine de ihtiyaç bulunuyor.

Karadeniz'de en büyük rezervi Romanya keşfetti

Karadeniz açıklarında Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna da arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Romanya'nın 170 kilometre açığındaki Neptün bloğundaki 42 ila 84 milyar metreküp potansiyel üretilebilir rezerv ise Karadeniz'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük keşif olarak kayıtlarda yer alıyor.

Doğalgaz nerede bulundu?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil.

Doğalgazı bulan Fatih gemisinin özellikleri

2017'de TPAO envanterine katılan ve Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.



Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesinin ardından Türkiye'de millileştirme çalışmaları tamamlanan ve 6. nesil teknolojiye sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor. Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki ilk 5 gemi arasında yer alan Fatih, açık derin deniz (offshore deep gas) sondajı gerçekleştiriyor.