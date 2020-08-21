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POLİTİKA

Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklamasının ardından MHP'nin resmi Twitter sayfasından "Çırpınırdı Karadeniz" parçası paylaşıldı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Buna göre Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Müjde sonrası MHP'nin ilk tepkisi de Twitter'dan Azerbaycanlı kadın şarkıcı Azerin'in söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" parçasını paylaşmak oldu.

AK Parti'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Twitter sayfasından efsaneleşmiş parça paylaşılırken "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na Müjdeler Olsun" notu düşüldü.

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