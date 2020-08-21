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KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM 2020 başvuru ekranı açıldı

25 Ekim’de yapılacak KPSS önlisans sınavı başvuruları bugün yani 21 Ağustos'ta başlıyor. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

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Memur olmak isteyen vatandaşlar, KPSS başvurularının başlayacağı tarihi de merak ediyor. KPSS önlisans başvuruları bugün başlıyor. KPPS önlisans başvurusu 2 Eylül'e kadar devam edecek. İşte ÖSYM'nin güncellenen KPSS takvimi…

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin 2020 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS ön lisans kılavuzunun bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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