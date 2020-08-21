Hıncal Uluç'tan yıllar sonra gelen bomba Defne Joy itirafı: Pişmanım

HINCAL ULUÇ NE DEMİŞTİ?

"Ekranın başında donup kalıyorum. Arka arkaya şoklar. Defne Joy’un ölü bulunduğu yer kendi evi değil. Bir bekâr erkeğin evi. Beni donduran habercinin sözleri oldu: Defne Joy’un kocası, az önce buraya geldi. Çok üzgün görünüyordu. O gün, dünyada yerinde olmak istemeyeceğim tek kişiydi eşi. Dün sabah gazeteme baktım, tonla yazı. Ölen Defne’nin dramı üzerine. Asıl trajediyi yaşayan adamın adı geçmiyor neredeyse. İnsanlık ölmüş sanki. 18 aylık bebeğinin annesi ölmüş ona mı ağlayacak yoksa bir bekâr evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş, ona mı çıldıracak? Daha tanıştığın gece, eve, yatağa koşmanın adı da love... Benim aşka düşmeye saygım var ama aşk yapmaya yok. Defne boşanma kararı almış mı? Mahkemeye başvurmuş mu, evini ayırmış mı? Ortada çok açık, çok seçik bir ‘ihanet’ var. Hem de aşk aldatması bile değil. Bir gecelik macera/One night stand için aldatılan bir koca, unutulan bir bebek. Ölmüş Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı beklemesin kimse benden. Defne’nin ölümü tipik bir ‘Su testisi, su yolunda kırıldı’ olayıdır!”