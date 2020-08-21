BIST 1.137
DOLAR 7,23
EURO 8,51
ALTIN 446,02
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ASPİLSAN'ın Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi imzalandı. 

Abone ol

ASPİLSAN'daki imza törenine katılan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, burada yaptığı açıklamada, enerjinin maliyet anlamında bütün kurum ve kuruluşların ilk sırasında yer aldığını belirtti. 

Dünyanın enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Doğankaya, "Bu dönüşümün getirdiği ciddi araştırmalar var. Dünyanın en büyük firmalarının da en mütevazı firmalarının da enerji maliyetlerini düşürmek için ciddi çalışmaları var." dedi. 

Doğankaya, özellikle mobil cihazlarda yaşanan sıkıntılar ve taleplerin günden güne arttığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu bakışla özellikle enerji ürünlerinde batarya bazlı depolanabilir enerji ürünlerinin önemi gittikçe artacaktır. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda geleceğin petrolü olarak değerlendirilen lityumu depolanabilir enerji alanında kullanmanın önemli olduğunu gösterdi. Depolanabilir enerji alanında, bu tesisle birlikte, ilk olarak yurt dışına bağımlılığımız azalacak, ilerleyen yıllarda ise bağımsız hale geleceğiz. Biz, dünyada depolanabilir enerji konusunda birçok firma ile rekabet edecek bir firmayız. Bunun için yeterli heyecana da sahibiz." 

Doğankaya, yerli otomobilin pillerini üretme konusunda yeterli kapasiteye sahip olduklarını ve bu pilleri üretmeye talip olduklarını sözlerine ekledi. 

Konuşmaların ardından, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 24 bin 505 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin inşaat işleri sözleşmesi, ASELSAN Enerji ile Dost İnşaat firması yetkilileri arasında imzalandı. 

Törene, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve davetliler katıldı. 

pil
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu evlere talep patlaması yaşanıyor! İşte orman içindeki o sağlıklı evler
Berat Albayrak'tan Türkiye'nin beklediği müjdeyle ilgili ilk fotoğraf
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ın 'müjde'sine çok sevindi: En büyük beklentimiz olur
Jose Sosa'nın antrenman fotoğrafı basına sızdı Fenerbahçe'de kaos çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tedbir alın' uyarısı
Avukata çok sayıda kişiye 'cinsel saldırı' davası! İddianamede şoke eden detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da baraja giren polis memuru İsa Yılmaz boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Mehmet Şef'in sol elinin 3 parmağı neden yok hikayesi çok başka
Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı
Selen Seyven kimdir yaşı kaç nereli kiminle evlendi?
Yorumlar