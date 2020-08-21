Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Atakan Üner transferi için Altınordu Kulübü her konuda anlaştı.

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TFF 1. Lig ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, Beşiktaş'ın talip olduğu sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in bonservis ücretinde ciddi bir indirime gitti. Siyah-beyazlılardan ilk etapta 500 bin, daha sonra 400 bin Euro talep eden İzmir ekibi, son olarak rakamı 150 bin Euro seviyesine kadar indirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak kulüp olarak mali darboğazdan çıkmak için bağış kampanya düzenlediklerini hatırlattığı, Atakan transferi konusunda anlayış gösterilmesini istediği iddia edildi.

Bu konuşma üzerine Altınordu Başkanı Özkan'ın bonservis ücretini 250 bin Euro daha düşürerek 150 bin Euro olarak güncellediği bildirildi. İki kulüp arasında ödeme şartları konusunda görüşmeler sürerken, Altınordu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay talep etti.

Kırmızı-lacivertlilerin 2018'de Yukatel Denizlispor'dan 4 yıllığına transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan, Ümit Milli Takım'da 5 kez, U18 ve U16 milli takımlarında 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altınordu, daha önce Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe gibi parlattığı birçok futbolcuyu Süper Lig ve Avrupa'ya yollamıştı.