Jose Sosa'nın antrenman fotoğrafı basına sızdı Fenerbahçe'de kaos çıktı

Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın antrenman fotoğrafı basına sızarken kulüpte kaos çıktı.

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Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, geçtiğimiz günlerde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na gelmişti.

Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşılamıştı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçmişti. Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Antrenman fotoğrafı basına sızdı

Fenerbahçe'nin henüz transferini açıklamadığı Jose Sosa, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı görüntü basına sızdı.

Kulüpte kaos çıktı

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Josa Sosa'nın antrenman fotosunu sızdıran kişiyi arıyor. Şu anda bu fotoğraf karesinin sızdıranın arandığı ve kulüp içinde bu konuda kaos çıktığı kaydedildi.