Gökhan Gönül: Emre'nin 'Dönmeyi düşünüyor musun?' diye sorması yetti

4 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gökhan Gönül, şu ifadeleri kullandı; ''Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kampta güzel bir havamız var, birçok yeni transfer var. Her şey olumlu gidiyor. Pozitif hava var. Yeni hoca, yeni oyuncularla, geçmiş dönem devam eden oyuncularla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Şu an merak edilen konuların tamamını daha sonra konuşabiliriz. Ama en azından takım üzerinde pozitif hava var, bundan ötürü şu an geçmişi konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemde bu kulübe karşı kesinlikle bir açıklamam olmadı. O dönem bir kol kırıldı. Bir Atasözü var; 'Kol kırılır, yen içinde kalır.' Bence yen içinde kalmaya devam etmeli. Bu konular daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir.

''Emre Belözoğlu da bunun en net örneği''

Çok heyecanlıyım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sabırsızlıklı bekliyorum. Sahaya çıkıp bu forma altında mücadele etmek istiyorum. Belki birçok insan eleştirebilir genç kardeşlerimiz de alınmasın. Genç oyuncu oynatıyorsun diye maçı kazandığında 4 puan vermiyorlar. Önemli olan sahaya çıktığında göstereceğin performans. Emre Belözoğlu da bunun en net örneği.

''Kontratımın ne olduğunu bilmiyorum''

Benim hayatımda para hiçbir zaman bir amaç olmadı. Ben geri dönerken, şu an kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Başkan bunu imza töreninde teyit edecektir. Para için döndüğüm söylentileri var ama şöyle söyleyeyim ben şu an bile kontratımın ne olduğunu bilmiyorum. Emre ağabeyin sadece bana 'Geri dönmeyi düşünüyor musun?' diye sorması yetti. Transferimde en büyük etken Emre Belözoğlu.

''Fenerbahçe'ye gelirken de güzel uğurladılar''

Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar ve Fenerbahçe'ye gelirken de güzel uğurladılar. Yaşadığımız süre boyunca oraya bir şeyler katmanın onurunu yaşıyorum. Saha dışını halledebilirsek, basın algı konusunda çok etkili biliyoruz. Ben ayrıldığım dönemden biliyorum. Birçok sorunu düşünebiliriz. İki sene ben dışarıdan izledim, saha içi değil ama saha dışı çok etken var.