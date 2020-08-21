Korku dolu dakikalar! Beşiktaş'ta yol çöktü araç içine düştü

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy ve Üsküdar'da yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Beşiktaş'ta da Seydi Ali Reis Sokak’ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Olay esnasında yoldan geçen bir araç çukura düşerken, rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çukura düşen araç sürücüsüne yardım etti.