Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü bir müjdem olacak” deyince Türkiye’yi bir heyecan dalgası sardı. İki gün boyunca herkes bu müjdenin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Eksen değişikliği olacak” deyince merakımız büsbütün arttı. Televizyon programlarında bu konu tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hangi müjdeleri açıklayacak?

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.Bahçeli, ‘Joe Biden CHP’nin üst aklıdır’ dedi. Abdullah Gül’ün yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Akşener ve Davutoğlu’ndan Abdullah Gül açıklaması geldi. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun siyaset kulislerini, gündem sıcak başlıklarını değerlendiriyor.