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POLİTİKA

Bülent Arınç: Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım

Habertürk'te soruları yanıtlayan eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, "Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım" dedi.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Arınç, "Ben ABD'de oy kullanacak Müslüman olsaydım,; iki şer gördüğüm zaman, ehveni şeri tercih ederdim. Bu mecellenin kuralı. Ben ehveni şer içerisinde kaldığımız zaman, geleceğe ve bugünümüze bakarak Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım" şeklinde konuştu.

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