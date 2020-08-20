Bülent Arınç: Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Arınç, "Ben ABD'de oy kullanacak Müslüman olsaydım,; iki şer gördüğüm zaman, ehveni şeri tercih ederdim. Bu mecellenin kuralı. Ben ehveni şer içerisinde kaldığımız zaman, geleceğe ve bugünümüze bakarak Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım" şeklinde konuştu.