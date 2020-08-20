Kolombiya'da muzla soygun girişimi anları kamerada

Kolombiya'nın Caldas kentinde meydana gelen olayda; plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutan bir kişi, cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi. Ofis çalışanları, şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı. Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Elindekini silah sandık" dedi.