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DÜNYA

Kolombiya'da muzla soygun girişimi anları kamerada

Kolombiya'da bir kişi, plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı. Soygun girişimi, ofis çalışanları tarafından önlenirken; şüpheli olay yerinden kaçtı.

Demirören Haber Ajansı

Kolombiya'nın Caldas kentinde meydana gelen olayda; plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutan bir kişi, cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi. Ofis çalışanları, şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı. Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Elindekini silah sandık" dedi.

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