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CHP'lilerin isyanı: Karamollaoğlu ile CHP'nin ne işi olur?

Hadi Özışık Perde Arkasın'da Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Mehmet Sevigen ile konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Sivas Katliamı'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yaşananların kendisini utandırıp utandırmadığı sorulunca "Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?" yanıtını veren Karamollaoğlu, Madımak olayına 'katliam' dememişti.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu ile kol kola olmasından rahatsız. CHP'li Mehmet Sevigen de buna isyan ediyor: Karamollaoğlu'nun CHP ile ne işi var? Hadi Özışık ile CHP Milletvekili Mehmet Sevigen Perde Arkası'nda Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurmak için kimlere kucak açtığını konuştu.

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