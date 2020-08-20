Hadi Özışık: Her görüşten yazara yer veriyoruz

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk TV'de 'Açık ve Net' programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kübra Par, Özışık'a yönelttiği sorularından birinde 'gazeteciler.com' sitesi için 'en ciddi medya sitesi' tanımını kullandı.

Par'ın sorusunun ardından Hadi Özışık; 'gazeteciler.com' ve 'gazeteoku.com' siteleri hakkında bilgiler verdi. 'Gazeteoku'da her görüşten yazarlara yer verildiğini ifade eden Özışık, 'Gazeteciler'de ise kazanan, kaybeden gibi öncüllerle birçok ismin yer aldığını belirtti.