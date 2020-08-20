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Hadi Özışık: İnternet sitesi kurduğumda bana 'deli' dediler

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "20 yıl önce ilk internet haber sitesini kurduğunda kendisine 'deli' dediklerini belirtti.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, internet haberciliğinin etkisini ve serüvenini değerlendirdi. Özışık, 20 yıl önce ilk internet haber sitesini kurduğunda kendisine 'deli' dediklerini ifade etti.

Özışık, "İnternet haberciliğine başladığımda bana, 'Yahu sen kafayı mı yedin?' dediler. Bu işe başladığımda birçok arkadaşım yüzüme karşı, 'Sen kafayı yemişsin' dedi. Ama ben ısrar ettim ve yemin ettim. 'Ben bu işi kazanacağım' dedim. Bu süreçte çok sıkıntılar çektim" ifadelerini kullandı.

YouTube yayınlarında fark yaratan Hadi Özışık, 15 Temmuz gecesinde ve pandemi sürecinde internet medyasının çok daha ön plana çıktığını belirtti. Özışık ayrıca dijital medyanın etkisini anlatırken Cüneyt Özdemir ve kendi YouTube kanallarından bazı yayın örnekleri verdi.

Hadi Özışık'ın özellikle Cüneyt Özdemir ile yaptığı 'Süleyman Soylu' yayını ve son olarak 'Cemal Enginyurt' yayınları medya dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
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