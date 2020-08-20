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POLİTİKA

Bülent Arınç: Millet bir tuttu bizi, bir daha da bırakmadı

Habertürk'te soruları yanıtlayan eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, "Millet bir tuttu bizi, bir daha da bırakmadı" dedi.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Arınç, "Seçime gidiyoruz 2001-2002'ye doğru. 100 bin kişi ile miting yapıyoruz. Tayyip Bey, 'Seçimlerden ne bekliyorsunuz?' dedi. Eski siyasetçiyim, Refah Partisinin aldığı oyu biliyorum. Kendisi, 'Abi göreceksin en az yüzde 40, 15 milyon oy alacağız" dedi. Allah biliyor oradakilerin çoğu gülümsedi. Yüzde 35, 11,5 milyon oy aldık. Millet bir tuttu bizi, bir daha da bırakmadı" şeklinde konuştu.

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