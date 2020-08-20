BIST 1.127
DOLAR 7,30
EURO 8,66
ALTIN 456,99
İYİ PARTİ

Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı esnaf ziyaretlerinde gelen, "Sizi Cumhur İttifakı'nda görmek istiyoruz" isteği üzerine, "Önce özür dilensin, yok öyle" yanıtını verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Eskil ilçesinde esnafları ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Aksaraylı bir esnaf, Meral Akşener'e "Sizi Cumhur İttifakı'nda görmek istiyoruz" dedi.

Meral Akşener de esnafın bu isteğine, "Kamil bir biçimde önce özür dilensin, yok öyle..." yanıtını verdi.

Akşener ile vatandaş arasında zaman zaman tansiyonu yükselen konuşma, kameralara böyle yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Reuters'ten müjde bombası! Türkiye'yi ihya olacak 20 yıl yetecek doğalgaz bulundu
Kitap kurtlarını açık havada buluşturan kütüphane
Antalya'da patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu
Milli Eğitim Bakanlığından özel okullara ilişkin açıklama
Biden Türkiye’ye geldiğinde Kürt vekillere ne demişti?
Bursa'da bombalı eylem hazırlığı! O terörist yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç: Trump'ın karşısında kim aday olursa ondan yanayım
Bülent Arınç: Kapının önüne süt şişesi gibi konulmayı bekliyorlar
Türkiye'yi uçuracak iddia! 20 yıllık rezerv bulundu
Bülent Arınç: Millet bir tuttu bizi, bir daha da bırakmadı
Hadi Özışık: Her görüşten yazara yer veriyoruz
Kadıköy'de polislerin açığa alındığı olayda Rana Batı bakın neden maske takmamış
Hadi Özışık: İnternet sitesi kurduğumda bana 'deli' dediler
Muharrem ayının ilk akşamı kılınacak 2 rekatlık namaz kılınışı