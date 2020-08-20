ABD'nin Florida eyaletinde şiddetli fırtına TIR'ı devirdi
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen fırtınada esen şiddetli rüzgar, bir TIR'ı devirdi. O anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.
ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren fırtına ile birlikte esen şiddetli rüzgar, bir TIR'ı devirdi.
Eyalette bulunan DeLand ilçesinde otoyolda ilerleyen TIR'ın devrildiği o anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Yerel medya, TIR sürücüsün kazayı yara almadan atlattığını duyururken; polis, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Hava olaylarının hayatınızı nasıl alt üst edeceğini bilemezsiniz" ifadeleriyle görüntüleri yayınladı.
Öte yandan; şiddetli rüzgarın elektrik direklerini de devirdiği 11 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği ifade edildi.