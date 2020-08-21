CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ın 'müjde'sine çok sevindi: En büyük beklentimiz olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' ile ilgili ezberbozan bir açıklaya imza attı. Özkan, "Bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur" paylaşımı yaptı.

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CHP milletvekillerine 'müjdeyle' ilgili açıklama yapmama talimatı verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda danışmanı olan CHP milletvekili Tuncay Özkan'dan yorum geldi. Özkan, "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz." diye twit attı

"Bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur"

Twitter'dan açıklama yapan Özkan, 'Milletimize hayırlı olsun' diyerek şu twiti attı:

Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 21, 2020