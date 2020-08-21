CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ın 'müjde'sine çok sevindi: En büyük beklentimiz olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurumsal İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' ile ilgili ezberbozan bir açıklaya imza attı. Özkan, "Bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur" paylaşımı yaptı.Abone ol
CHP milletvekillerine 'müjdeyle' ilgili açıklama yapmama talimatı verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda danışmanı olan CHP milletvekili Tuncay Özkan'dan yorum geldi. Özkan, "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz." diye twit attı
"Bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur"
Twitter'dan açıklama yapan Özkan, 'Milletimize hayırlı olsun' diyerek şu twiti attı:
Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz.— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 21, 2020
CHP'den 'Susun' kararı
Tuncay Özkan'ın açıklaması konuşulurken, CHP yönetimi bugün aldığı kararla, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin Erdoğan’ın “müjde” açıklamasıyla ilgili yorum yapmamasını istedi.
Milletvekillerine ulaştırılan mesajda, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanının Bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur.” denildi.