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İstanbul'da baraja giren polis memuru İsa Yılmaz boğuldu

BEYKOZ'daki İshaklı Barajı'na giren polis memuru İsa Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

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Dün İshaklı Barajı'na giden polis memuru İsa Yılmaz, suya girdikten bir süre sonra arkadaşlarından yardım istedi. Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Avcılar Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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