Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir rüya gerçek oluyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.
#MüjdelerOlsun bugün #BüyükTürkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 21, 2020
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.
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