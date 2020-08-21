Selen Seyven kimdir yaşı kaç nereli kiminle evlendi?

Son olarak Avlu dizisinde Hayal karakterine hayat veren Selen Sevyen bir süredir aşk yaşadığı Baran Yıldırım ile sürpriz bir şekilde evlendi. Bu haberin ardından Selen Sevyen'in eşi kimdir, Baran Yıldırım ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu.

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Son olarak Avlu dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Seyven, yaşamını dün akşam sade bir nikah ile Baran Yıldırım'la birleştirdi.



Selen Seyven kimdir:

Tam adı Selen Seyven Katırcıoğlu olan güzel oyuncu, 2 Nisan 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dicle Kıtırcıoğlu adında kardeşi vardır. Annesi Özbek kökenlidir. Seyven, yönetmen Ezel Akay'ın yeğenidir.

Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Spor Bölümü'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2004 yılında Büyük Buluşma dizisi, 2005 yılında Aşka Sürgün dizisi ve Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü sinema filminde küçük rollerde oynamıştır. 2007 yapımı, yönetmen Aydın Sayman'ın "Janjan" adlı sinema filminde başrolde olarak Berk Hakman, Çetin Öner, Levent Yılmaz, Aykut Oray ile beraber rol almıştır.

Selen Seyven, kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile 9 Eki 2009 tarihinde nişanlanmıştır. Çift, 2010 yılında ayrıldılar.

Güzel oyuncu geçmişte, Uğur Güneş, Özgür Emre Yıldırım, Kerem Sedef, Burak Serdar Şanal, Yalın Cengiz gibi isimlerle aşk yaşamıştır.

Hangi film ve dizilerde rol aldı: Kocamın Ailesi, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Bir Gevrek, Bir Boyoz, iki de kumru, Kapalı Çarşı, Cankurtaran / İstanbul, Acemi Müezzin, Abimm, Doludizgin Yıllar, Genco, Janjan, Doktorlar 4. Sezon, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Aşka Sürgün, Büyük Buluşma