Hatay'daki kazıda 3500 yıllık iskelet çıkarıldı kadının kökeni ve hayat şaşırttı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 5 metrelik bir çukurda bulunan 3500 yıllık iskeletin Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğu belirlendi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında 2003 yılından bu yana devam eden Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'ndeki kazılar bölgenin tarihine ışık tutuyor.
Kazı çalışmalarında elde ettikleri bulguları büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkaran arkeologlar, metrelerce derinlikten çıkarılan insanlara ait kafatası ve kemik parçalarını incelenmek üzere işbirliği yaptıkları Almanya'daki Max Planck İnsanlık Tarihi Bilimi Enstitüsüne gönderiyor.
Bilim insanlarının söz konusu bulgular üzerinde yaptığı incelemede önemli sonuçlar elde ediliyor. Antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Akar, 8 yıl önceki kazılarda, mezarlık alanı dışında yer alan 5 metrelik bir çukurdan çıkarılan iskeleti, detaylı analiz için iş birliği yaptıkları Almanya'daki enstitüye gönderdiklerini belirtti.
40-45 yaş aralığındaki Orta Asya kökenli bir kadın
Bilim insanlarının bulgular üzerinde yaptığı test sonucunda hazırladığı raporu bir süre önce kendilerine ilettiğini anlatan Akar, DNA ve antropolojik testler sonucunda iskeletin 40-45 yaş aralığındaki Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğunun belirlendiğini söyledi.