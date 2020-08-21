Hatay'daki kazıda 3500 yıllık iskelet çıkarıldı kadının kökeni ve hayat şaşırttı

Bilim insanlarının söz konusu bulgular üzerinde yaptığı incelemede önemli sonuçlar elde ediliyor. Antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Akar, 8 yıl önceki kazılarda, mezarlık alanı dışında yer alan 5 metrelik bir çukurdan çıkarılan iskeleti, detaylı analiz için iş birliği yaptıkları Almanya'daki enstitüye gönderdiklerini belirtti.