Doğalgaz müjdesi piyasaları nasıl etkiledi dolar çıktı borsa düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'doğalgaz' müjdesine piyasalar hemen reaksiyon gösterdi. Müjde sonrası piyasalarda hareketlilik arttı. Erdoğan'ın açıklamasından önce, 7.21 seviyelerinde olan dolar 7.31'e çıktı. Euro ise 8.50 seviyelerinden 8.61'e yükseldi. Ayrıca Borsa İstanbul geriledi.

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Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervini Karadeniz'de buldu. Müjdeyi 15:00'da kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi. Bu açıklama önesinde 7.21 seviyelerinde olan dolar 7.31'e çıktı. Euro ise 8.50 seviyelerinden 8.61'e çıktı. Piyasalara olumlu yansıması beklenen 60 milyar dolarlık gaz keşfininin döviz fiyatlarına etkisi şaşkınlığa yol açtı. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından konuyla ilgili 'hayırdır inşallah' yorumları yapıldı.

Borsa İstanbul geriledi

Açıklama öncesinde yüzde 0,80 yükselişle 1.135 puanda olan Bist100 endeksi geriledi. Açıklama sonrasında endeks 0.85 gerileyerek 1.117 puandan işlem görmeye başladı.

Altın yükseldi

Açıklama öncesi 448 lira olan gram altın 454 liradan işlem görüyor.

Tüpraş ve Petkim taban

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba "Hayırlısıyla Cuma günü müjde duyuracağız" açıklamasıyla birlikte kulis bilgileri "Karadeniz ya da Akdeniz'de petrol/doğalgaz bulunduğu" şeklindeydi. Bu kulis bilgileri Borsa İstanbul'da işlem gören Tüpraş ve Petkim hisselerinin sıçramasına neden olmuştu. Petkim hisseleri 3.85'ten 4.79'a sıçramıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Petkim ise büyük bir gerileme yaşadı. Petkim hisseleri yüzde 5'den fazla gerileyerek devre kesiciye uğradı. Hisseler 4.79'dan 4.51'e geriledi. Yine aynı şekilde Çarşamba günü 79.85'ten işlem gören Tüpraş hisseleri "müjde" açıklamasıyla büyük bir sıçrama yaparak 92 TL'ye kadar yükselmişti. Erdoğan'ın bugün açıkladığı 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu açıklamasıyla birlikte Tüpraş hisseleri yüzde 5'den fazla gerileyerek devre kesiciye uğradı. Hisseler 90 liraya geriledi.