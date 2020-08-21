Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini soluksuz izlediler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde 'Türkiye'de yeni bir dönem açılacak' diyerek duyurduğu müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Karadeniz'de Tuna-1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi" dedi. Erdoğan'ın müjdesi Tüm Türkiye'de soluksuz izlendi.
Günlerdir konuşulan müjde nihayet belli oldu. Türkiye, kaderini değiştirecek olan büyük bir doğalgaz rezervi buldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi." sözleriyle duyurdu.
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Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar Tüm Türkiye'de anbean takip edildi.
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