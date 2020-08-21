Berat Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Cari fazlayı konuşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlenen törende konuşma yaptı. Albayrak, mevcut keşif ve potansiyelle ülkenin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacakları müjdesini verdi.

Albayrak, "Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Bugün buradaki potansiyelle ardık yeni bir döneme giriyoruz. "dedi.