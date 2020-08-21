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Karadeniz'de 320 milyar metreküp müjdesi! Erdoğan keşif sahasının ismini de duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük müjde açıkladığı Akçakoca açıklarında bulunan doğalgaz sahasının, Sakarya gaz sahası olarak adlandırıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu belirterek bu doğalgaz havzasına Sakarya Havzası adını verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama;


İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih Sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

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