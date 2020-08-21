Erdoğan müjdeyi açıkladı! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye, kaderini değiştirecek olan büyük bir doğalgaz rezervi buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında müjdeyi "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi." sözleriyle duyurdu.

Türkiye'nin beklediği müjdeye ilişkin Erdoğan şunları söyledi:

- Bugün ülkemiz için tarihi bi dönüm noktasındayız yeni dönemde odaklanacağımız esas konu petrol ve doğalgaz olacak. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir.