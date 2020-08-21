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POLİTİKA

CHP'li Selin Sayek Böke coştu Karadeniz'deki doğalgazın faydası halka yansımayacak

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının halka hiçbir faydasının olmayacağını iddia etmesi tartışma konusu oldu.

Kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılanan ve cari açığı büyük ölçüde azaltabilecek gelişme siyaset dünyasında da yankı uyandırdı. 

CHP'den konuya ilişkin gelen açıklama herkesi şaşırttı. Halk TV'ye konuk olan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Varsa o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyim" dedi.

Böke, "Belki 10 yılllar daha sürecek hem de bugünkü iktidar zihniyetiyle yapılacak olan böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak yansımayacak" iddiasında bulundu.

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