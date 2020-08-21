CHP'li Selin Sayek Böke coştu Karadeniz'deki doğalgazın faydası halka yansımayacak

Kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılanan ve cari açığı büyük ölçüde azaltabilecek gelişme siyaset dünyasında da yankı uyandırdı.

CHP'den konuya ilişkin gelen açıklama herkesi şaşırttı. Halk TV'ye konuk olan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Varsa o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyim" dedi.

Böke, "Belki 10 yılllar daha sürecek hem de bugünkü iktidar zihniyetiyle yapılacak olan böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak yansımayacak" iddiasında bulundu.