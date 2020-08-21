Meral Akşener ve ülkücü esnaf arasındaki 'sosyalizm' sohbeti gündeme oturdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında Aksaray Ortaköy'de bir marketi ziyaret etti.

"Sosyalist değilim ama kahrolsun kapitalizm" diyen ülkücü esnafa Akşener, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım" sözleriyle yanıt verdi.

"Kahrolsun kapitalizm"

1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm.