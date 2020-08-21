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Netflix'in yeni filmi 'Cutıes'e pedofili' tepkisi yağdı!

11 yaşında bir kızın hikayesini anlatan Netflix filmi ‘pedofili’ gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Netflix’in 9 Eylül’de yayına girecek olan Mignonnes/Cuties filmi tartışmaya yol açtı. Sosyal medyada #NetflixPedofilia etiketiyle gündem olan film, 'çocukları cinselleştirdiği' düşüncesiyle tepki çekti. Netflix, kız çocuklarının seks ülkesi haline getirildiği gerekçesiyle tepki çeken filmin tanıtımından kısa bir süre sonra özür açıklaması yayınladı. Netflix açıklamasında “Derinden üzüntü duyuyoruz, fotoğrafı ve tanıtımı değiştirdik” ifadelerine yer verdi.

Netflix Türkiye’de “Minnoşlar” adıyla yayınlanacak olan filmin 18 Ağustos’ta yayınlanan fragmanı ve afişi büyük tepki aldı. Bunun yanı sıra filmin açıklamasında “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine yer verildi.

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