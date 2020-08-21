Fatih Dönmez'den bulunan gazla ilgili dikkat çeken sözler: Gazın kalitesi üst düzeyde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine "Burada bulunan gazın miktarı kadar kalitesi de çok önemliydi ve yapılan tüm testlerin ardından gazımızın üst düzey kalitede olduğunu da duyurmak istiyorum" dedi.

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Günlerdir beklenen müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söyledi. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin 2023 yılında gazı kullanıma sunmak olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar; Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

Bir anektodla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğal gaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

"Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih"

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

"2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik''

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

''Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz''

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

''Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız''

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Biz her zaman inandık. Büyük bir sabır, inançla bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı varsa mutlaka bulacağız. Siz de ancak arayanlar bulur dediniz, biz de aradık bulduk hamd olsun. Burada milletimizin duası son derece önemli. Bazen moralimizin düştüğü anlar oldu. Şahsım dahil, birçok Türkiye Petrolleri çalışanları yaptırımlarla, engellemelerle karşılaştı. Ama sizin arkamızda dimdik durmanız, azimle kararlılıkla bu işlemleri devam ettirdik.

AB vatandaşı 2 çalışanımızın ailelerine baskı yapıldı. Bu çalışanlarımız 'Kendi ülkemiz bize sahip çıkmıyor, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz' dediler ve şu anda o iki çalışanımız bizimle omuz omuza çalışıyor.

Milletin duası

Milletimizin duasını hep hissettik. Hatta öyle anlar geldi ki, bazı keşiflerimiz olumsuz sonuçlansa da ismini bilmediğim mesaj atan vatandaşlarımız "Bulamasanız da önemli değil. Bayrağımızı dalgalandırmanız her şeyin ötesinde" diyerek bize destek verdiler.

''Gaz üst düzey kalitede''

Burada bulunan gazın miktarı kadar kalitesi de çok önemliydi ve yapılan tüm testlerin ardından gazımızın üst düzey kalitede olduğunu da duyurmak istiyorum. Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da, çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek "biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz" dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.

''Milli Savunma Bakanımız bizi donanmasıyla hiç yalnız bırakmadı''

Önceki dönem Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız süreci başından sonuna takip etti. Her gün destek oldu. Dışişleri Bakanımız haklı davamızı sonuna kadar savundu. Milli Savunma Bakanımız bizi donanmasıyla hiç yalnız bırakmadı. Burada adını sayamadığımız tüm bakanlıklarımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.''