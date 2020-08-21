Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde öncesi neden Cuma namazını Eyüp Sultan'da kıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi müjdeyi açıklamadan önce cuma namazını Eyüp Sultan'da eda etti. Peki bunun anlamı ne? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

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Eyüp Sultan İstanbul'un manevi coğrafyasının en önemli yerleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamasından önce cuma namazı için burayı seçmesinin tarihsel bir arka planı bulunuyor.

Padişahlar kılıç kuşanırdı

Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlar da tahta çıktıktan sonra Eyüp Sultan Camisi’ne gider, burada kılıç alayına katılırdı. Camiye uğrayan padişah, burada iki rekât şükür namazı kıldıktan sonra, merasimin yapılacağı Eyüp Sultan’ın türbesine geçerdi.

Tahta çıkma merasiminin parçası olan bu töreni tarihte ilk kez Fatih sultan Mehmet gerçekleştirdi.

Cumhuriyet döneminde de liderler hiç eksik olmadı

Yine cumhuriyet döneminde siyasetin önde gelen isimleri önemli olaylar öncesi ve sonrası şükür ve dua için Eyüp Sultan'a giderdi.

Hz. Muhammed'i evinde ağırlayan sahabe

Hz. Ebu Eyyüb El Ensari, Hz Muhammed in korumalığını yapmış ve evinde misafir etmiştir. Eyüp semtinin merkezinde, Haliç kenarındaki Eyüp Sultan Külliyesi içinde bulunan Eyüp Sultan Camii, İslam aleminin önemli ziyaretgahlarından biridir.

Caminin içinde de yer aldığı Eyüp Sultan Külliyesi; camii , türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretden oluşmaktaydı. Külliyenin ilk inşa edilen kısmı türbedir. Bu türbe adını, Hz. Muhammed'i Medine'ye ilk geldiğinde evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari isimli sahabeden almıştır. Halk arasında "Eyüp Sultan" olarak adlandırılan bu kişi, Emevilerin 668-669'daki İstanbul kuşatmasına katılarak bu savaşta şehit olmuştur.

Mezarının bulunduğu yeri İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin rüyasında görmüş ve buraya türbesi yaptırılmıştır. 1459 yılında ise yine Fatih Sultan Mehmed tarafından türbenin yanına camii, medrese, imaret ve hamam yaptırılmış böylece külliye oluşmuştur