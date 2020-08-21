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HABER /  POLİTİKA

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, cumhuriyetin 100. yılında kullanılabilecek

Türkiye'nin en büyük enerji keşfini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gazın 2023'te halkın kullanımına sunulacağını duyurdu.

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Türkiye'nin merak ve heyecanla beklediği müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doğal gazın kullanıma başlayacağı zamanla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Erdoğan şunları kaydetti: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş rezervlere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

"Hedefimiz 2023'e Karadeniz gazını milletimize sunmak"

Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye bunun bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha büyük arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok.

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