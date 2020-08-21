MHP, Erdoğan'ın 'Karadeniz'de doğal gaz' müjdesi sonrası efsane şarkıyı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklaması herkesi heyecanlandırdı. MHP'nin resmi Twitter sayfasından "Çırpınırdı Karadeniz" parçası paylaşıldı.Abone ol
Türkiye'yi ekran başına kilitleyen müjde haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu.
"Müjdeler olsun"
AK Parti'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Twitter sayfasından Azeri şarkıcı Azerin'in seslendirdiği efsaneleşmiş parça paylaşılırken "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na Müjdeler Olsun" notu düşüldü.
Çırpınırdı #Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağı'na#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/mzaIRjDp5c— MHP (@MHP_Bilgi) August 21, 2020
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Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini soluksuz izlediler!