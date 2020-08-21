BIST 1.110
DOLAR 7,33
EURO 8,64
ALTIN 458,32
İNTERNETHABER TV

Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: ''Tarihin en büyük doğalgaz keşfini bulduk''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." dedi. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı." dedi.

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emine Erdoğan'dan Karadeniz'de keşfedilen doğalgaza ilişkin paylaşım
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşine daha fazla yetki devretti
Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı
Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç yıl yeter? 80 milyar dolardan fazla ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dünya basını nasıl gördü?
Mustafa Destici’den doğalgaz müjdesi sonrası “şükürler olsun” mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Berat Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Cari fazlayı konuşacağız
Erdoğan müjdeyi açıkladı! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
CHP'li Selin Sayek Böke coştu Karadeniz'deki doğalgazın faydası halka yansımayacak
Meral Akşener ve ülkücü esnaf arasındaki 'sosyalizm' sohbeti gündeme oturdu
KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM 2020 başvuru ekranı açıldı
Netflix'in yeni filmi 'Cutıes'e pedofili' tepkisi yağdı!
Berat Albayrak: Türkiye tam bağımsızlık adımı attı