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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ müjdeyi yerden yere vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ, Karadeniz'ed bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili "İktidar için sorunları ötelemenin, şikayet ve itirazları bastırmanın en kestirme yolu bu." dedi.

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Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi siyasetin gündeminde Türkiye'nin ekonomik açıdan elini kuvvetlendirmesi beklenen keşfi muhalefet temkinli yaklaşıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Partisi, müjdeye mesafeli durdu.  Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ'a göre gerçek sorunların üstü örtülüyor.

"Sorunları ötelemenin yolu"

Özdağ, konuya ilişkin paylaştığı twitte hükümeti halkı kandırmak ve sorunları ötelemekle eleştirdi. 

320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı. 

Fatih sondaj gemisini Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz."

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