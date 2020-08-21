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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 60 milyar dolar değerinde doğal gaz bulunduğunu açıklaması sonrası İstanbul Büyükşehir Bedeliye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş düşüncelerini Twitter'dan paylaştı.

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Milyonların merakla beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz buldu." sözleriyle duyurdu.

Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının neredeyse 20 katı seviyesinde...

İmamoğlu temennilerini paylaştı

Herkesi heyecanlandıran keşif sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

Bulunan doğal gaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum.

"Hepimiz için bir gurur kaynağı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

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