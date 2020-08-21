2018'de yola çıkmıştı! İşte Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in hikayesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Erdoğan'ın bomba açıklamalarının ardından Fatih'in hikayesi merak edilmeye başlandı. 2018 yılında yola çıkan Fatih için Bakan Albayrak 'Yeni bir milada tanık oluyoruz' demişti.
29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, bugün büyük bir başarıyla tekrar gündemde...
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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı.
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Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.
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Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu.
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