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Mustafa Destici’den doğalgaz müjdesi sonrası “şükürler olsun” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklamasından sonra sosyal paylaşım sitesinden paylaşımda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şükürler olsun” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söyledi. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin 2023 yılında gazı kullanıma sunmak olduğunu ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Şükürler olsun. Kendi imkanlarımız ve kendi milli sondaj gemimiz Fatih'in Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya gaz sahası Tuna-1'de ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir.

'Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum'
Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan bu buluşta emeği olan başta Fatih sondaj gemimiz personeline, TPO yetkililerine, önceki ve şimdiki enerji bakanlarımıza, bu çalışmaları destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

'Arkası gelecek'
İnanıyorum ki bu arama çalışmalarının arkası gelecek ve Türkiye hem anakarasında hem de mavi vatanımızın Karadeniz, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerinde milli unsurları ile yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kaynaklar bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

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