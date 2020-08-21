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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dünya basını nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin gerçekleştiğini duyurdu. Haberi dünya basını manşetlere taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarını dünya basını manşetten verdi.

Reuters haber ajansı son dakika koduyla geçtiği haberde 'Türkiye Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini buldu' ifadelerini kullandı. Haberde bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğu belirtilirken, 2023'te gazın Türk halkının kullanımına açılacağı vurgulandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin The New York Times gazetesi de haberi manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarından oldu. Haberde Erdoğan'ın 'yeni bir dönem' sözlerine vurgu yapıldı.

Euronews haberi "Erdoğan, Karadeniz kıyısında büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu" başlığıyla verdi.

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 2023'te enerji ihracatçısı olacak" sözlerini aktardı.

El Arabiya'nın İngilizce yayın yapan sitesi ise gaz rezervi keşfedilen bölgede başka rezervlerin bulunmasının da yüksek ihtimal olduğunu duyurdu.

The Spectator Index ise son dakika koduyla duyurduğu haberinde bulunan rezervin ülke tarihinin en büyük keşfi olduğuna vurgu yapıldı.

The National Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi, doğalgaz rezervinin Karadeniz'de bulunduğuna vurgu yaptı.

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