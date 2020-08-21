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Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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2013 yılından bu yana sarı lacivertli formayı giyen Alper Potuk, bugün itibarıyla takıma veda etti.

30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Potuk'un, yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı lacivertli kulüp, bugüne kadarki emekleri için milli futbolcuya teşekkürlerini iletti ve kariyerinde başarılar diledi.

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