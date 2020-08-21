BIST 1.110
DOLAR 7,33
EURO 8,64
ALTIN 458,32
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple gizlice İsrailli yapay zeka firmasını satın aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, İsrail'de kurulan yapay zeka start-up'ını sessiz sedasız satın aldı.

Abone ol

Apple yapay zeka alanında bir satın almaya daha imza attı. Middle East Monitor'da yer alan habere göre, Apple, Camerai isimli İsrail merkezli bir start-up'ı bünyesine kattı. 
  
Aynı haberde şirketin Camerai'yı satın alması hakkında hiçbir duyuru yapmadığının altı çizildi. 
  
'Apple'dan gizli satın alma' başlığı ile çıkan habere göre, şirket Camerai'yı iPhone'ların kameralarını geliştirmek için kullanacak. 
  
Zira söz konusu teknoloji sayesinde kameralar yapay zeka desteği ile fotoğraflanmak istenen bölgeyi daha iyi tarayabilecek. 
  
Satın alma sonrası 2014'te kurulan start-up'ta görev yapan araştırmacıların Apple'ın AR-GE departmanına transfer edildiği belirtiliyor.   

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Instagram'da 'QR kod' dönemi! İşte adım adım yapmanız gerekenler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk paylaşım
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ müjdeyi yerden yere vurdu
MHP, Erdoğan'ın 'Karadeniz'de doğal gaz' müjdesi sonrası efsane şarkıyı paylaştı
Fatih Dönmez'den bulunan gazla ilgili dikkat çeken sözler: Gazın kalitesi üst düzeyde
Türkiye tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu! 320 milyar metreküp 2023'te geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Bir müjde de Akdeniz'den gelecek
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini dünya basını nasıl gördü?
Mustafa Destici’den doğalgaz müjdesi sonrası “şükürler olsun” mesajı
Ümit Milli Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu açıklandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'doğalgaz müjdesi yorum: Tarihi bir dönüm
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Mahmut Tuncer'in eşi Işıl Tuncer kimdir kaç tane çocuğu var?
Yorumlar