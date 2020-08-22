Instagram'da 'QR kod' nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler
Instagram kullanıcıları dikkat, platforma QR kod özelliği entegre edildi. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek. Peki Instagram QR kod özelliği nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni özelliği ile gündemde. Instagram, QR kod üzerinden Instagram hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu.
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Özellikle işletme hesapları için geliştirilen özellik sayesinde şirketler reklam panolarında QR koda yer vererek kullanıcılara ulaşabilecek. Instagram QR kod özelliğini kullanmak için atmanız gereken adımlar ise şöyle...
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1- Instagram profil sayfanıza gelin.
2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun.
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3- Açılan ekranda QR kodu seçeneğine tıklayın.
4- Karşınıza size özel olarak oluşturulan QR kodu çıkacak.
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